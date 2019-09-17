Большинство украинцев положительно относятся к ветеранам АТО/ООС, – результаты опроса

В Украине преобладает положительное отношение к ветеранам АТО/ООС, несмотря на то, что в СМИ их часто представляют полярно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 сентября, в ходе презентации результатов социологического исследования о развитии ветеранского движения в Украине рассказала доцент кафедры социологии Национального университета «Киево-Могилянская академия», эксперт Украинского хельсинского союза по правам человека Тамара Марценюк.

По ее словам, исследование проводилось в апреле-августе 2019 года во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных украинским властям территорий.

О положительном отношении к ветеранам АТО/ООС в ходе опроса сообщили 62% респондентов, о нейтральном – 16%, о негативном – 9%. Вариант ответа «тяжело сказать» выбрали 10% опрошенных, еще 3% отказались отвечать.

Марценюк отметила, что такие результаты получены, несмотря на то, что в СМИ часто ветераны представляются полярно – воины АТО, добровольцы, могут быть героизированы, и вместе с тем, рядом с такой героизацией может быть и большой негативный акцент, в особенности это касается тех военных, которые возвращаются домой.

Доцент сообщила, что отношение к ветеранам украинцы формируют на основании информации из нескольких источников. В ходе опроса респондентов попросили назвать три главных источника. Согласно данным опроса, украинцы получают информацию о военных через телевидение (56,9%), из рассказов других людей (27,4%), в ходе личного общения с ветеранами (26%), из социальных сетей и других интернет-ресурсов (22,6%), также многие люди (14,4%) имеют ветеранов среди друзей или родственников.