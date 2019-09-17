В ООН заявили, что их работа на неподконтрольном Донбассе очень ограничена

Работа Мониторинговой миссии ООН на неподконтрольном украинским властям Донбассе очень ограничена. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 сентября, в ходе брифинга в Киеве рассказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

«Для нас беспрепятственная деятельность и доступ являются крайне важными, чтобы иметь возможность эффективно выполнять свою работу. В то время как на территории, которая контролируется украинским правительством, мы можем свободно осуществлять нашу деятельность, включая конфиденциальный доступ к местах содержания под стражей задержанных лиц. На территории, которая контролируется вооруженными группировками, наша деятельность уже более года сильно ограничена», – сказала она.

«Нам продолжают отказывать в доступе к местам содержания под стражей задержанных лиц. Мы, как и ранее, глубоко обеспокоены условиями содержания под стражей и задержаниями на территории, которая контролируется обеими самопровозглашенными "республиками"», – заявила Богнер.

По ее словам, возможности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине общаться с жертвами нарушений прав человека в «Л-ДНР» остаются ограниченными. «Наши дискуссии с представителями самопровозглашенных "республик" по этому вопросу пока что не принесли результата. Эти ограничения не позволяют международному сообществу узнавать о нарушениях прав человека, которые были совершены в прошлом и совершаются сейчас», – отметила представитель ООН.

«Мы призываем самопровозглашенные "республики" аннулировать эти ограничения, согласно с заявленной ними готовности придерживаться прав человека», – резюмировала Богнер.

Читайте также: