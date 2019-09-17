У Зеленского требуют оперативного расследования поджога дома Гонтаревой

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранителей оперативного расследования обстоятельств пожара, который произошел в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Пожар в здании бывшей руководительницы НБУ – брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд)», – заявил президент Украины.

Также отмечается, что глава государства «ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации».

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник, 17 сентября, в с. Гореничи под Киевом произошел пожар в доме семьи бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. По данным полиции, около 3 утра неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелез через забор домовладения.