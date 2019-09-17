В «ДНР»: Мать заперла дома двух малолетних детей голодать

На неподконтрольной украинским властям территории Старобешевского района (Донецкая обл.) двое малолетних детей остались без присмотра матери запертыми в собственном доме. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Мать оставила двух малолетних детей в запертом доме и ушла на два дня по личным делам. Из-за сильного чувства голода дети, которые ничего не ели и не пили на протяжении двух дней, выбрались на улицу через отверстие во входной двери и попросили помощи у проходящих мимо людей, которые вызвали сотрудников полиции», – говорится в сообщении.

«В результате двухлетний мальчик был помещен в медицинское учреждение, а шестилетняя девочка направлена в детский социальный центр», – заявили в «МВД ДНР».

Отмечается, что на мать детей был составлен «административный протокол» и решается вопрос «о целесообразности лишения женщины родительских прав».