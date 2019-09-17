В ООН рассказали о жертвах и раненых на Донбассе за три месяца

В период с 16 мая по 15 августа на Донбассе погибли 8 мирных жителей и 60 были ранены. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 сентября, в ходе брифинга в Киеве рассказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

«За трехмесячный период 8 человек – 4 женщины и 4 мужчин погибли в связи с конфликтом, 60 человек получили ранения, из них 9 детей», – сказала она.

По ее словам, в ООН обеспокоены ростом пострадавших среди мирного населения на Донбассе в июне и в июле. «После восстановления в июле режима прекращения огня количество жертв среди мирного населения значительно снизилось. 21 июля мы зафиксировали 4 гражданских лица, раненых в ходе боевых действий», – заявила Богнер.

«Сегодня количество жертв среди мирного населения является самым низким за весь период конфликта, который уже забрал жизни свыше 3300 гражданских лиц. Надеемся, тенденция к снижению числа жертв сохранится в будущем», – добавила представитель ООН.

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