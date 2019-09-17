Одной из наибольших проблем для ветеранов АТО/ООС является трудоустройство, – эксперт

Одной из наибольших проблем для ветеранов АТО/ООС является трудоустройство. При этом в Украине есть много проектов помощи ветеранам. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 сентября, в ходе презентации результатов социологического исследования о развитии ветеранского движения в Украине рассказала доцент кафедры социологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", эксперт Украинского хельсинского союза по правам человека Тамара Марценюк.

По ее словам, в ходе проведенного социологического исследования респонденты отмечали проблему трудоустройства ветеранов, а также помощь общественных организаций в этой сфере. «Хотелось бы обратить внимание на те позитивные кейсы или истории успеха, которые отмечали наши респонденты и респондентки. Конечно же, одной из наибольших проблем после возвращения ветеранов к мирной жизни является проблема трудоустройства», – сказала Тамара Марценюк.

«Таким позитивным примером является, в частности, такой ресурс, как Veterano Service, это социальный бизнес ветеранов, это, в частности, известная Veterano Pizza, которая имеет уже теперь целую сеть, Veterano Coffee, это разнообразные строительные кооперативы, строительный бизнес, то есть, примеров было приведено достаточно», – добавила она.

Эксперт акцентировала внимание на общественной организации «Центр занятости свободных людей», которая занимается в том числе помощью ветеранам. Марценюк сообщила, что организации есть проект – всеукраинская информационная кампания об историях успеха ветеранов АТО. Одна из целей проекта – перебить часто негативный поток информации о ветеранах в СМИ.

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