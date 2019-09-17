Пенсии жителям Донбасса: В ООН дали рекомендации Украине

Пенсии жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса должны выплачиваться. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 сентября, в ходе брифинга в Киеве заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

«За последние 5 лет из-за дискриминационной политики по месту проживания сотни тысяч пенсионеров по ту сторону линии разграничения потеряли свои пенсионные выплаты. Пенсии нужно выплачивать всем, кто имеет на это право, независимо от их места проживания. Это основная рекомендация, и мы надеемся, что новое правительство будет считать ее приоритетом», – сказала она.

«Кроме того, необходимо безотлагательно найти механизм погашения задолженности по выплатам пенсий Пенсионным фондом», – подчеркнула Богнер.

Как сообщалось ранее, фракция «Слуга народа» разрабатывает «дорожную карту», чтобы упростить жизнь жителям неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, в частности начать выплачивать людям пенсии и облегчить пересечение линии разграничения. В ООН положительно оценивают подобные намерения, но настаивают на их практической применении.

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