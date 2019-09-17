Министр МВД назвал поджигателя дома Гонтаревой врагом Украины

Ночной поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой – недопустимое проявление криминального давления. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Twitter.

«Ночной поджог дома Гонтаревой – недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он – враг, который вредит своему государству. Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника», – заявил Аваков.

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник, 17 сентября, в с. Гореничи под Киевом произошел пожар в доме семьи бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. По данным полиции, около 3 утра неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелез через забор домовладения. Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранителей оперативного расследования обстоятельств пожара.

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