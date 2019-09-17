У Пристайко спросили, как вывести войска РФ из Донбасса, если «их там нет»

Как можно провести местные выборы на неподконтрольном украинским властям Донбассе, если там с 2014 года не работали украинские политические партии, и как вывести войска РФ из Донбасса, зафиксировать это официально, если «их там нет». На такие вопросы ответил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Искусственность всех договоренностей, которыми пытаются подменить решение военным путем всегда есть в договоренностях. Она бывает позитивная, она бывает негативная. Мы рассматриваем возможность определенных конструкций, даже фразеологически – как вывести российские войска, если их там не было», – сказал он.

«Это серьезная проблема. Также у меня нет ответа на большинство вопросов. например, каким образом ЦИК составит обновленные списки, и таких вопросов у меня есть еще сотни. В той примитивной "формуле Штайнмайера", которую я зачитал, в конце находится признание ОБСЕ соответствие выборов высоким стандартам», – продолжил Пристайко.

По его словам, именно международные наблюдатели должны признать местные выборы на Донбассе легитимными: «Мы как раз и рассчитываем, что оценкой ОБСЕ будет такая позиция: если с территории не были выведены НВФ, то они должны сказать, что выборы не могут проводиться при таких условиях. Если НВФ не оставили нашу территорию, ОБСЕ должны сказать, что нельзя проводить выборы. Если политические партии не допущены – также должны сказать, что выборы не соответствуют высоким стандартам. Журналисты – могли ли они попасть на каждый участок и убедиться, или смогли ли наблюдатели, условно говоря из Канады, приехать и проверить? Все это те критерии, соответствие или несоответствие которым и будет зафиксировано ОБСЕ и сказано: "Нет, выборы не были проведены в соответствии со стандартами, поэтому закон о статусе не может вступить в силу"».

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что международное сообщество должно продолжить оказывать давление на Россию для выполнения Минских договоренностей, а не искать «творческие» подходы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Он отметил, что вопрос миротворцев ООН на Донбассе украинские власти пока не рассматривают, но фокус именно на быстром урегулировании вооруженного конфликта, а не на Крыме.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»

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