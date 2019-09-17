На Луганщине выявили ОПГ «черных лесорубов» (Фото)

На Луганщине выявили организованную преступную группу «черных лесорубов». Об этом сегодня, 17 сентября, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«В Новоайдарском районе возле с. Петелено сотрудники полиции задокументировали группу лиц, в состав которой входит более 20-ти мужчин, которые осуществляли незаконную вырубку леса с помощью техники, трактора и грузовых автомобилей. На территории леса площадью 35 га работниками полиции было выявлено более 200 пней сыроростущих и сухостойных деревьев разного диаметра», – написала она.

«С места преступления следователями были изъяты орудия совершения преступления, транспортные средства и древесина. Сейчас судом наложен арест на изъятое имущество», – сообщила Погукай.

По ее словам, данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная порубка леса». Проводится досудебное расследование. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

В полиции добавили, что на сегодняшний день следователями ГУНП в Луганской области только в течение этого года в суд было направлено 8 обвинительных актов по уголовным производствам, связанным с незаконной вырубкой леса. В 7 из этих уголовных производств лица привлечены к уголовной ответственности за совершение незаконных порубок на территориях заповедных и особо охраняемых лесов. По 4 уголовным производствам судами уже приняты обвинительные приговоры.

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