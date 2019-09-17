42% украинцев считают, что ветераны АТО/ООС должны быть привлечены к политике, – опрос

42% украинцев считают, что ветераны АТО/ООС должны быть привлечены к политике на разных уровнях. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 сентября, в ходе презентации результатов социологического исследования* о развитии ветеранского движения в Украине рассказала доцент кафедры социологии Национального университета «Киево-Могилянская академия», эксперт Украинского хельсинского союза по правам человека Тамара Марценюк.

Согласно полученным данным, которые озвучила Марценюк, на вопрос, должны ли ветераны АТО/ООС быть привлечены к политике, положительно ответили 42% респондентов. Из них 7% считают, что ветераны должны участвовать в политической жизни на местном уровне, 16% – на государственном уровне, 19% поделились мнением, что ветераны должны быть привлечены к политической жизни и на местном, и на государственном уровнях.

31% опрошенных считают, что ветераны не должны быть привлечены к политике. Кроме того, 25% украинцев в ответ сообщили, что им «тяжело сказать», и 2% отвечать отказались.

«Кстати, мы видим, что в подобных опросах достаточно большая часть тех, кто затрудняется сказать. 25% или даже больше – это означает, что население не определилось. Часто в СМИ и в обществе не хватает дискуссий по этому вопросу», – отметила Марценюк.

Среди тех респондентов, кто поддерживает идею привлечения ветеранов к политике, большинство среднего возраста, проживающие в Западных и Центральных регионах Украины.

Напомним, большинство украинцев положительно относятся к ветеранам АТО/ООС.

*Исследование проводилось в апреле-августе 2019 года во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных украинским властям территорий, среди лиц старше 18 лет.

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