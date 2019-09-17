Открытая тренировка «Шахтера» перед стартом в Лиге чемпионов (Фото)

ФК «Шахтер» провел последнюю тренировка перед стартом в Лиге чемпионов. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба «горняков».

«В центре внимания представителей СМИ, приехавших на открытую тренировку "горняков" в загородном комплексе "Святошин", оказался капитан команды Тайсон. Медиа интересовал важный вопрос: примет ли бразилец участие в предстоящем поединке с чемпионом Англии? Лидер "Шахтера" отработал полную сессию. Но точный ответ о его состоянии и готовности можно будет узнать на предматчевой пресс-конференции главного тренера Луиша Каштру. Мистер вернулся в Киев накануне и провел утреннее занятие "оранжево-черных", состоявшее из разминки, тактических упражнений и отработки ударов по воротам», – рассказали в пресс-службе.

Вечером «горняки» отправятся в Харьков. Наставник команды Луиш Каштру и голкипер Андрей Пятов примут участие в пресс-конференции «Шахтера» накануне противостояния в Лиге чемпионов. Трансляцию можно будет посмотреть на официальной странице клуба в YouТube.

Игра «Шахтер» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 18 сентября. Начало в 22:00.

Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»