В тюрьмах «ЛНР» используют бесплатный труд заключенных, – ООН

В тюрьмах «ЛНР» используют бесплатный труд заключенных. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 сентября, в ходе брифинга в Киеве заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

«Мы задокументировали ужасные условия содержания под стражей и использование принудительного труда в исправительных колониях самопровозглашенной ЛНР. Некоторых из тех, кто отказывался работать, наказывали и помещали в одиночные камеры, других заставляли подписывать заявления о том, что они готовы работать бесплатно», – сказала она.

«Мы с оптимизмом наблюдаем, что практика добровольного перевода лиц, осужденных до начала конфликта с территории, которая контролируется самопровозглашенной "ЛНР" на территорию, которая контролируется правительством продолжилась. По состоянию на 15 сентября 2019 года с территории, подконтрольной "ЛНР", на территорию, которая контролируется украинским правительством, были переведены 319 человек, в том числе 11 женщин», – сообщила Богнер.

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине напомнила, что в минувший четверг из тюрем «ЛНР» были переданы 54 человека, осужденные до начала вооруженного конфликта на Донбассе. «Мы также надеемся, что эта практика возобновиться на территории, которая контролируется самопровозглашенной "ДНР"», – резюмировала она.

Читайте также: