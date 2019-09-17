В Лисичанске жителям аварийного дома предложат другое жилье

В Лисичанске (Луганская обл.) жителям двухэтажного дома № 285 по ул. Генерала Потапенко, где 16 сентября обвалился потолок и крыша, предоставят другое жилье из-за аварийного состояния здания. Об этом сообщил заместитель Лисичанского городского головы Андрей Якимчук.

Как рассказали жильцы, потолок обваливается не впервые. На втором этаже живет одна семья, другие две квартиры разрушены. Туда, говорят люди, приходят ночевать бомжи. По словам жителей, переезжать из аварийного дома им некуда. «Желательно, чтобы дали жилье. Потому как здесь уже невозможно жить, а там уже будем как-то подстраиваться», – говорит жительница Нина Каурова.

Как сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Виталий Сахань, этот дом признан аварийным еще в 2011 году. Он добавил, что в связи с разрушением соберут штаб и будут заниматься расселением людей.

По словам Якимчука, жильцы дома до сегодня за помощью в горсовет не обращались. «Людям будет предоставлено общежитие, комнаты в общежитии. Затем будут выданы смотровые ордера по городу – там, где есть коммунальное имущество, квартиры. Пусть смотрят, выбирают, будем расселять», – сообщил заммэра.

Напомним, 9 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по адресу: Лисичанск, ул. Гора Попова, 15 возможно разрушение жилого дома. На момент прибытия спасателей жильцы дома были эвакуированы. Позже стало известно, что Штабом по ликвидации последствий аварийной ситуации принято решение об отселении 9 семей (20 человек, из них 9 детей) из аварийной части здания. Сегодня, 10 июля, в ГСЧС сообщили, что в этот аварийный дом вернулись 12 человек, в том числе 5 детей. По факту разрушения жилого дома открыто уголовное производство.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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