Смертельное ДТП на Донетчине: Водитель сбил велосипедистов и скрылся (Фото)

В Донецкой области на автодороге между Славянском и Николаевкой произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Автомобиль на скорости совершил наезд на мать и сына, которые двигались на велосипедах вдоль обочины. Основной удар пришелся на женщину, которая ехала сзади, парень упал и получил ушибы. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.

Авария произошла в воскресенье, 15 сентября, около 20:00. «Не сбавляя скорости, транспортное средство исчезло в темноте. На месте происшествия осталось лишь несколько фрагментов краски красного цвета и обломки черной пластмассы. За несколько минут от полученных повреждений 47-летняя жительница Славянска умерла на руках у своего сына», – говорится в сообщении.

Полицейские в течение ночи и всего следующего дня опрашивали возможных свидетелей и водителей, которые в то время были на дороге, пересматривали записи видеокамер. Вечером понедельника правоохранители в ходе визита в одно из предприятий Николаевки получили информацию, что после смены за одним из их сотрудников заехал приятель на «Жигулях» красного цвета, после чего они направились в сторону Славянска.

Оперативники нашли указанного работника – им оказался 31-летний житель района. «Впоследствии мужчина признался, что именно он был за рулем во время совершения ДТП – перед тем приятель дал ему "порулить", а сам пересел на пассажирское кресло. По предварительным данным, в момент аварии оба находились в состоянии алкогольного опьянения», – рассказали в полиции.

«ВАЗ-2107» со следами механических повреждений нашли в селе Ореховатка. Пытаясь избежать наказания, 34-летний владелец транспортного средства спрятал его в заброшенном домовладении.

Полицией проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или повлекли тяжелое телесное повреждение). Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, с начала года в Донецкой области произошло около 2,5 тыс. ДТП. Более 600 из них – с пострадавшими, в результате которых 63 человека погибли, 805 – травмированы.

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