В Донецкой и Луганской областях за 6 лет школьников стало меньше почти в 2,5 раза

Количество школьников в Донецкой и Луганской областях за 6 последних лет уменьшилось почти в 2,5 раза – с 500 тысяч до 200 тысяч. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Общественной организации «Розумне майбутнє нації» («Умное будущее нации») Анна Горбань, передает «Укринформ».

«В 2013 году в Донецкой и Луганской областях были 1 805 школ и 509 тыс. учеников. По состоянию на 2019 год там остались 801 школа и 216 тыс. учащихся. Если было 509 тыс. учеников, то мы понимаем, сколько учеников уже не учатся на подконтрольной Украине территории этих областей. 42 тысячи из них учатся на линии разграничения под постоянной угрозой обстрелов», – сказала она.

Кроме этого, как отметили участники пресс-конференции, существует проблема психологической, социальной реабилитации детей, проживающих в прифронтовой зоне. Для решения глубоких проблем необходимо участие профессиональных психологов, соответствующие программы.

По словам общественного деятеля Татьяны Петраковой, сейчас больше 300 тыс. детей в Украине являются переселенцами.

Как сообщалось ранее, по данным ОБСЕ, на Донбассе за последние 5 лет вооруженного конфликта пострадали более 700 учебных заведений. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF), на Донбассе с начала 2019 года в 4 раза участились атаки на школы по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что вызывает психологические травмы у учеников и подвергает их опасности.

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