Есть «формула Зеленского»: Глава МИД Украины о переговорах по Донбассу

У президента Украины Владимира Зеленского есть своя формула для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе в течение одного года, а не 5 лет. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«"Формулы Пристайко" еще нет, есть условно "формула Зеленского". "Формула Зеленского" говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, соответствуя ожиданиям прежде всего нашего народа», – сказал он.

«Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами до нашего народа, который остался по ту сторону. Например, мы можем отстроить мост в Станице Луганской, чтобы люди не лазили с тачками», – продолжил Пристайко.

По его словам, также украинская власть планирует облегчить для жителей неподконтрольного Донбасса получение пенсий. «Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год», – отметил глава МИД Украины.

«И такие шаги – это основа условной "формулы Зеленского", в конце которой стоит, что, если мы в ближайшее время не сможем, внедрив все эти мероприятия, решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то другим радикальным мерам. На все это у нас есть от полугода до года. "Формула Зеленского" заканчивается фразой о том, что у нас нет 5 лет, чтобы продолжать переговоры, пока каждое утро мы будем просыпаться и читать, что кого-то застрелил снайпер, и кто где погиб», – подчеркнул Пристайко.

Министр иностранных дел Украины также сообщил, что пока не встречался со своим визави – главой МИД РФ Сергеем Лавровым для переговоров по Донбассу: «Я не обеспокоен этим. Я действительно не имел возможности поговорить с Лавровым. У меня была такая возможность, когда 4-5 лет назад были активные переговоры. Я был на переговорах как заместитель министра. Был еще отдельный механизм, о котором не часто говорили, это был механизм заместителей, которые наблюдали, как выполняется этот процесс».

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что международное сообщество должно продолжить оказывать давление на Россию для выполнения Минских договоренностей, а не искать «творческие» подходы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Он отметил, что вопрос миротворцев ООН на Донбассе украинские власти пока не рассматривают, но фокус именно на быстром урегулировании вооруженного конфликта, а не на Крыме.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»

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