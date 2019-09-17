«Еленовка. Проезд стал еще хуже, чем до ремонта»: Ситуация в пунктах пропуска днем 17 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 17 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Porshe»: «13:06. "Каргилл" в Украину – машин 30»;

Aleksandr: «13:14. Это основная очередь?»;

«Porshe»: «13:16. Да. Льготы штук 8»;

Aleksandr: «13:47. "Каргилл": в сторону Украины 20-30 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Василий: «10:06. В Еленовке перед полицией машин 80 общей, 15 где-то льготных на 10:10»;

Александр: «10:12. Еленовка: почти до второго туалета»;

Александр: «10:45. Еленовка в Украину. Полчаса – продвижка 6 машин»;

Natalya: «12:05. Новотроицкое в Донецк машин до 10. Еленовка – 25-30»;

Alina: «12:51. В Еленовке из Донецка очередь немного дальше первого туалета. Льготы несколько машин»;

Alina: «13:08. До Новотроицка еще не доехала, а в Еленовке в сторону Донецка очередь метров 100»;

«Администратор»: «13:48. Еленовка. Проезд стал еще хуже, чем до ремонта. С 8:30 стоим в очереди на ДНР. Уже 5 часов. Еще не доехали, стоим!»;

Александр: «13:54. Сегодня. 9:50 – подъехал в очередь в Еленовке. 13:55 – еще не заехал в таможню»;

«Администратор»: «14:02. Еленовка в Украину около 40 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Максим: «11:41. В Октябре в сторону Украины 3 машины».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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