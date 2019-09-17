С начала года полиция Донетчины задокументировала 13 фактов буллинга в школах. Среди нарушителей – не только школьники, но и учителя, которые замалчивали факты травли среди учащихся. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что чтобы предотвратить буллинг и защитить детей, полицейские начали просветительскую кампанию для школьников, родителей и педагогов. Мероприятие объединило полицию и молодежь с Востока и Запада Украины.

«Полиция Донецкой области присоединилась к Всеукраинской недели противодействия буллингу, которая продолжается 16-22 сентября. Цель – информировать граждан об административной ответственности за травлю в образовательных учреждениях и сформировать нетерпимость к этому явлению», – отметили в полиции.

За 8 месяцев полицейские ювенальной превенции Донетчины составили 13 протоколов по ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (буллинг участника образовательного процесса). Все случаи имели место в прошлом учебном году, этот год начался без нарушений.

«В 12 случаях закон нарушили школьники. Как правило, обиды не ограничивались классным кабинетом, а продолжались в соцсетях (кибербуллинг). Кроме того, к ответственности были привлечены учителя мариупольской школы. Лицо знало, что ученики 7-го класса длительное время издеваются над одноклассником в соцсети, однако не сообщило об этом в полицию. Правоохранители узнали о факте, только когда родители с пострадавшей ребенком обратились к психологу», – отметили в пресс-службе.

«Детские» полицейские проводят мероприятия по предупреждению буллинга: встречи с подростками с привлечением психологов, участие в родительских собраниях, совещания с педагогами.

«Участие в просветительских акциях принимают и участники молодежной общественной организации "Лига будущих полицейских". Преодолевать буллинг дети учатся вместе со своими друзьями из Западной Украины. В рамках проекта "Восток и Запад – вместе" лиговцы из Константиновки посетили Хмельницкую область и обменялись опытом по противодействию буллингу со своими сверстниками – участниками "Хмельницкого объединения молодых и активных" (ХОМА). Молодежный "круглый стол" состоялся в г. Каменец-Подольский», – добавили в полиции.

В полиции также напомнили, что буллинг влечет за собой штраф от 850 до 1700 гривен (50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан), за совершенное повторно или же группой лиц – до 3400 гривен (100-200 необлагаемых минимумов) или от 40 до 60 часов исправительных работ.