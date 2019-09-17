Для предпринимателей Донетчины запустят новый проект поддержки

В Донецкой области вскоре начнется реализация нового проекта поддержки малого и среднего бизнеса. Проект «FORBIZ» в рамках инициативы EU4Business финансируется Европейским Союзом и внедряется Консорциумом во главе с «GFA Consulting Group GmbH». Об этом рассказали представитель делегации проекта «FORBIZ» во время встречи с руководителями структурных подразделений Донецкой облгосадминистрации (ОГА), сообщает сегодня, 17 сентября, пресс-служба ОГА.

Старший консультант по вопросам политики развития малого и среднего предпринимательства проекта «FORBIZ» Рикардо Пинто отметила, что на данный момент проект сосредоточен на том, чтобы создать надлежащие условия для развития потенциала малого и среднего бизнеса с помощью изменения регуляторных механизмов и усиления способности украинских органов власти всех уровней поддерживать бизнес. «К сожалению, в Донецкой области проект сейчас реализуется только в Мариуполе. Мы планируем привлечь еще один город, выбор стоит между тремя промышленными монополистами», – отмечает старший консультант по вопросам политики развития МСП FORBIZ Ольга Красовская.

Директор департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений облгосадминистрации Оксана Головко отметила, что развитие малого и среднего предпринимательства для Донецкой области имеет чрезвычайно важное значение, ведь курс на диверсификацию экономики региона и уход от тяжелой промышленности позволяет лучше реагировать на современные вызовы. По ее словам, в области уже работает областная программа поддержки малого и среднего бизнеса, проект международных общественных организаций и партнеров-доноров, что создает благоприятные условия для развития бизнеса в регионе.