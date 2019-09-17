В ЕС и США отреагировали на поджог дома Гонтаревой

В Европейском союзе и США осуждают поджог дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой и призывают немедленно расследовать инцидент.

«Недавние очевидные серии нападений на бывшую главу НБУ и ее имущество недопустимы, как заявил сегодня утром президент Украины. Мы ожидаем, что правоохранительные органы безотлагательно проведут расследование и привлекут к ответственности виновных», – сказано в заявлении Делегации Европейского Союза в Украине, опубликованном в Twitter.

Скриншот: Twitter Делегации Европейского Союза в Украине

США поддерживают позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно срочного тщательного расследования инцидента.

"Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским должностным лицам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога дома бывшего председателя НБУ Гонтаревой. Мы солидарны с украинским народом и надеемся, что ответственные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения», – говорится в заявлении посольства США в Украине, опубликованном в Twitter.

Скиншот: Twitter посольства США в Украине

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник, 17 сентября, в с. Гореничи под Киевом произошел пожар в доме семьи бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. По данным полиции, около 3 утра неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелез через забор домовладения. Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранителей оперативного расследования обстоятельств пожара.

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