Стало известно, зачем Россия спешит с «паспортизацией» неподконтрольного Донбасса

Командование ВС РФ принимает меры для ускорения так называемой «паспортизации» населения на временно неподконтрольной украинской власти территории в Донецкой и Луганской областях путем изменения порядка прохождения военной службы в составе 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на Главное управление разведки.

В частности, с 1 октября текущего года в подразделениях незаконных вооруженных формирований на неподконтрольном Донбассе будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство в установленном порядке.

Также сообщается, что увеличением количества российских граждан на временно неподконтрольной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Кроме того, таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации Минских соглашений и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины, отметили в ГУР Минобороны.