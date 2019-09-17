Для проведения ремонтных работ по заявке энергетиков на два дня остановлена Донецкая фильтровальная станция (ДФС). Об этом сегодня, 17 сентября, сообщила пресс-служба «Воды Донбасса».

«По заявке энергопоставляющего предприятия с 8.00, 17 сентября, до 16.00, 18 сентября, с целью проведения ремонтных работ остановлена Донецкая фильтровальная станция», – говорится в сообщении.

Уточняется, что прекращена подача воды потребителям города Авдеевка (Донецкая обл.), поселка городского типа Верхнеторецкое и села Васильевка.