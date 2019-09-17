Процесс по Донбассу был изначально отдельно от Крыма, – Пристайко

Переговорный процесс по Донбассу изначально шел отдельно от темы аннексии Крыма, как и по санкциям в отношении России за захват украинских территорий. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, украинский дипломатический корпус не смог сформировать мощную поддержку Украины на международном уровне, о чем свидетельствуют последние события. «Появляется такой феномен как усталость от Украины. Насколько он искренний и насколько он предложен россиянами – это не имеет значения. Главное, что мы действительно ощущаем, что Украина сходит с повестки дня», – отметил Пристайко.

Глава МИД Украины пояснил, почему теме Крыма уделяется немного внимания в заявлениях новых властей: «Потому что у нас очень много всего другого. И в этом информационном потоке, который идет постоянно, насколько нам всего нужно отремонтировать в нашей стране – на все не хватает времени. Но я не могу сказать, что он не происходит. Идут коммуникации в отношении прав крымских татар, идут дискуссии, каким образом мы должны изменить состав нашей страны – это будет территориальная или все-таки мы перейдем к этнической автономии, сделав крымско-татарскую автономию. Эти дискуссии ведутся. Идут дискуссии и о санкциях – каким образом мы защищаем свои экономические интересы. Авиационные перевозки, морские перевозки – все это есть».

«Определенная проблема в том, что мирный процесс на востоке был с самого начала отделен от Крыма. И Минский, и Нормандский процессы вообще не касаются Крыма. Это два существующих процесса, и два разных набора санкций. Поэтому уделяя больше внимания мирному процессу на востоке, мы просто меньше по времени и вниманию говорим о Крыме», – заявил министр иностранных дел Украины.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что международное сообщество должно продолжить оказывать давление на Россию для выполнения Минских договоренностей, а не искать «творческие» подходы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Он отметил, что вопрос миротворцев ООН на Донбассе украинские власти пока не рассматривают, но фокус именно на быстром урегулировании вооруженного конфликта, а не на Крыме.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»

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