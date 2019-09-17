НАБУ согласно с использованием Роттердамской угольной биржи как ценового ориентира для украинского угля, – эксперт

В деле НАБУ по «Роттердам+» отсутствует состав преступления, и в бюро уже признали законность использования в формуле ценового индекса АРI2. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец, сообщают «Українські новини».

«Состава преступления нет. Более того, уже неоднократно пытались доказать в суде незаконность всей формулы" Роттердам+", и с плюсом, и с минусом, и с индексами серы, и все остальные. Ничего не удавалось. Дело же не в том, что такие у нас все суды плохие. А дело в том, что нет никакого преступления и нет никаких злоупотреблений в самой этой формуле», – сказал Трохимец.

Эксперт также отметил, что формула устанавливала верхний предел цены на уголь, но реальные цены были ниже.

«Что само по себе говорит формула? Что должна быть цена вложена в стоимость произведенной электрической энергии, не более чем стоимость угля средневзвешенная за предыдущий год, за предыдущие 12 месяцев к периоду, когда эта цена укладывается, плюс доставка в Украину. То есть, не больше. Если вы добываете в Украине уголь, то вы соответственно можете вложить меньше. И вопрос, который очень часто поднимали манипуляторы, по моему мнению, которые формировали общественное мнение о преступности "Роттердам+", что якобы у нас добывается уголь в Павлограде, а рядом сожжется на Днепровской ТЭС, а вкладывается вся цена, якобы оно в Роттердаме. На самом деле такого не было», - пояснил Трохимец.

Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЕКУ, которые утвердили формулу «Роттердам+». 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам+», ни один из них не был взят под стражу. Позже в официальном ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine указано, что у антикоррупционного органа нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле «Роттердам+».

По информации СМИ, на совещании у президента по энергетическим вопросам, которое состоялось 19 августа, выяснилось, что покупать уголь по цене, рассчитанной по формуле «Роттердам+», сегодня дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии. Цена за «Роттердам+» составляет 1,74 тыс грн за тонну, импорт из Колумбии и США – 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР – 1,8 тыс. грн за тонну.