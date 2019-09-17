В Мариуполе рецидивист насиловал и грабил пожилую женщину

В Мариуполе (Донецкая обл.) осужден рецидивист, который дважды изнасиловал и ограбил пожилую женщину. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«4 марта текущего года 33-летний мужчина, имея на счету 6 судимостей за кражи, грабежи и разбои, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник через окно в частный дом в Приморском районе г. Мариуполя, где проживает женщина 1929 года рождения, откуда тайно похитил бытовую технику и продукты питания на сумму более 700 грн», – говорится в сообщении.

«8 марта, около 22:00, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, вор снова пришел по указанному адресу и напал на хозяйку. Сняв с нее нижнее белье, негодяй изнасиловал старушку и скрылся. Аналогичным образом он надругался над потерпевшей через две недели, и только когда о ночных визитах незваного гостя к пожилой женщине стало известно полицейским, подозреваемый был разоблачен и арестован», – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что рецидивист по решению суда осужден к 6,5 годам лишения свободы, а в ходе досудебного расследования была также установлена его причастность к краже телевизора и раскладушки из еще одного дома.

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