Бомбоубежища, школы и арки: В Славянске создали более 10 муралов (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) с 2015 года иностранцы и художники из разных уголков Украины создавали и создают муралы. Они разные – мифологические, исторические, патриотические, детские – стали уже современной достопримечательность города. Но, как передает корреспондент «Донецких новостей», к сожалению, со временем муралы блекнут и портятся. А там, где их можно «достать», практически везде что-то дорисовывают или дописывают.

В августе 2015 года на стене многоэтажного дома в центре Славянска творческий десант «Арт-мобилизации» изобразил первый на Донбассе мурал в украинском стиле. Пятеро художников за 3 дня создали огромную настенную картину – высотой 25 м и шириной 5 м. На ней изображена авторская интерпретация официального герба Славянска. Такой подарок городу сделали художники- волонтеры из Ровно и Львова и приурочили свою работу ко Дню Независимости Украины.

В городском парке «Шелковичный» в конце центральной аллеи стены здания неработающего кинотеатра также украсили два арт-объекта. Первый – мифологический мурал. Он был создан в октябре 2016 года в рамках арт- проекта «Мифологемы города» художниками из Германии и города Харькова совместно с местными волонтерами. После изучения истории города, художники решили показать наглядно элементы экономического потенциала Славянска. На космическом фоне мурала изображены три горы. Одна символизирует соледобывающую сферу города, вторая – керамическую. А третья – мифическое существо ихтиозавр, которое предположительно проживало в соленых озерах.

Второй мурал в ноябре 2016 года нарисовали студенты Славянского многопрофильного регионального центра профессионального образования им. П. Ф. Кривоноса. Студенты изобразили украинских героев мультфильмов – казаков. Инициаторами создания этого арт-объекта стали участники студенческого театра «7 этаж» и танцклуба «Фо степ». Здесь не обошлось и без фантазии местных «умельцев». Кто-то рядом дорисовал «инопланетное» существо, а на тыльной стороне – граффити.

Мурал с изображением молодой женщины в украинском национальном наряде с младенцем на руках нарисован на фасаде здания детской городской больницы в июле 2017 года. Инициаторами создания арт-объекта стали UNICEF Ukraine и местная общественная организация Платформа инициатив «Теплиця». Во время боевых действий 2014 здание больницы было повреждено. Разрушение от снаряда устранили и на этом месте создали мурал.

На здании школы-интерната для слепых и слабовидящих детей харьковский художник Александр Бритцев в апреле 2018 года нанес мурал из серии «Цветущие руки». С помощью современных средств выразительности автор решил объединить Украину с Запада на Восток и с Севера на Юг. Иные арт-объекты этой серии созданы в городах Чернигов, Геническ и Дрогобыч.

В 2017 году во дворе Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов (СД БУВР) был нарисован мурал, посвященный главной реке востока Украины – Северскому Донцу. Полотно состоит из серии картинок с объединяющей надписью «Северский Донец – река вдохновения и любви». Начинается мурал с рисунка земли и капли воды, как основы жизни на земле. К его созданию присоединились дети и внуки сотрудников БУВР, оставив на стене отпечатки своих ладошек. По замыслу авторов стрит-арта, детские ладошки как бы обнимают шар земной с каплей воды. Дальше на картинках – узнаваемые символы нашего края: река, Лавра и дом с аистами на крыше – символами мира. Мурал нарисован мастерами живописи, преподавателями Славянского многопрофильного регионального центра профессионального образования им. П. Ф. Кривоноса.

В центре города в октябре 2016 года по улице Васильевская активисты Платформы «Змісто» разрисовали вентиляционную тумбу бомбоубежища. Здесь молодежь изобразила супер-героя, собирательный образ образцового жителя Славянска – Славко.

Серия из трех муралов создана в разных частях города в рамках проекта Платформы инициатив «Теплица», который с 2018 года реализуется при поддержке USAID. Создал стрит-арты местный художник Илья Кудиненко.

Первое изображение – на стене возле детской площадки в микрорайоне Артема, в районе Управления соцзащины населения. Это детский мурал с героями мультфильма «Время приключений». Практически после окончания работ часть мурала закрыли игровыми аттракционами. В некоторых местах рисунки испорчены воздействием погодных условий.

Второе – стена трансформаторной подстанции троллейбусного управления (улица Сользаводская в районе Славянского курорта). Данный мурал посвящен соли. Илья Кудиненко украсил 80 кв м, в работе художник использовал более 90 оттенков:

Третье – стена арки дома на ул. Шевченко в центре города. Оригинальный исторический мурал (работа над которым была завершена 12 сентября) состоит из изображений старинных открыток серии «Приветъ изъ Славянска». Создавался стрит-арт постепенно, рисунки появлялись один за другим на протяжении двух месяцев и состоит из 6 картинок. Из них – 5 открыток, и последней автор нарисовал портрет Анны, одной из дочерей известного славянского фотографа Алексея Барышникова Идея этой арт-композиции – через эту открытку показать историю города.

Есть в городе и детский мурал с героями мультфильма «Время приключений». Находится он на стене возле детской площадки напротив управления социальной защиты населения (УСЗН) на микрорайоне Артема. Практически после окончания работ, часть мурала закрыли игровыми аттракционами. В некоторых местах рисунки испорчены воздействием погодных условий.

Разрисовывают фасады своих предприятий и некоторые местные предприниматели.

Читайте также: