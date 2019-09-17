Стало известно, что завтра обсудят на заседании ТКГ в Минске

Ключевыми вопросами завтрашней встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске (Беларусь) будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Так, сегодня Леонид Кучма принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Украине Этьена де Понсена.

По словам Олифер, в разговоре речь шла о ходе имплементации Минских соглашений.

А также они подробно обсудили повестку дня работы Трехсторонней контактной группы. «Леонид Кучма подчеркнул на первоочередности выполнения именно безопасности блока Минских соглашений – прекращение огня, вывод российских вооруженных формирований, восстановление Украиной контроля за временно неподконтрольным участком российско-украинской границы», – рассказала Олифер.

Напомним, предыдущее заседание ТКГ состоялось 4 сентября.

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