Распространяется ложная информация о прекращении работы КПВВ «Станица Луганская», – ЛугОВГА

Некоторые лица распространяют ложную информацию о прекращении работы пропускного режима на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) из-за ремонта разрушенной части моста. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщил первый заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Погуляйко во время совещания, передает пресс-служба ЛугОВГА.

Так, он опроверг это утверждение. «Никаких оснований для прекращения работы пункта пропуска нет. Во время ремонта моста будет построен обводной мост, который будет работать до завершения ремонтных работ», – сказал Погуляйко.

Ранее председатель ЛугОВГА Виталий Комарницкий заявлял, что во время ремонта разрушенного моста в прифронтовой Станице Луганской будет построен временный обходной мост.

Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Восстановление разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская», началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.

Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.

Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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