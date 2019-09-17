На Луганщине обсудили изменения порядка перемещения товаров через КПВВ

С 29 октября вступают в силу внесенные изменения в Порядок перемещения товаров (грузов) через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Об этом сегодня, 17 сентября, во время совещания сообщил начальник Лисичанского пограничного отряда Иван Яблонский, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, первый заместитель председателя ЛугОВГА Юрий Погуляйко провел совещание о внесении изменений в Порядок перемещения товаров (грузов) через КПВВ с представителями правоохранительных и силовых ведомств.

По словам Яблонского, Порядком определены процедуры пропуска лиц и транспортных средств с/на временно неподконтрольные украинской власти территории, выдача разрешений на пересечение линии разграничения, особенности контроля за въездом-выездом из КПВВ. «Будет введена новая процедура перемещения лиц и товаров через линию разграничения в Луганской и Донецкой областях. Кроме того, будет изменен принцип определения перечня товаров, которые могут перевозиться через линию соприкосновения», – сказал начальник Лисичанского пограничного отряда.

Напомним, согласно приказу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) № 39 от 24.03.2017, который действует в настоящий момент, один человек один раз в сутки через линию соприкосновения может провезти (кроме личных вещей и подакцизных товаров):

товаров суммарной стоимостью до 10 тыс. грн;

товаров суммарным весом до 75 кг.

В этом же приказе приведен перечень товаров, которые можно перевозить через украинские контрольные пункты въезда-выезда (см. «Что и сколько можно провозить через линию разграничения в 2018 году».

Как сообщалось ранее, 18 июля 2019 года МинВОТ сообщило об утверждении Кабинетом министров Украины нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, который должен заменить действующий Временный порядок пересечения линии разграничения и Порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции. Этот документ должен, наконец, нормативно закрепить существующий порядок пересечения линии разграничения и сделать его соответствующим законодательству. Однако, как отмечают правозащитники, несмотря на ряд позитивных изменений, которые обещает МинВОТ, остается нерешенной одна из главных проблем порядка – пропускной режим.

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