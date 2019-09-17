На Донетчине мужчина до смерти избил квартирантку

В Константиновке (Донецкая обл.) мужчина до смерти избил квартирантку. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В начале февраля 36-летний мужчина, неоднократно судимый, вернувшись домой навеселе, заметил исчезновение некоторых своих вещей. Решив, что в их похищении виновна 32-летняя женщина, которой он предоставил временное убежище в своем доме, мужчина устроил с ней ссору, во время которой, в ответ на возражения квартирантки в совершении кражи, нанес ей многочисленные удары кулаками в область головы», – говорится в сообщении.

«В дальнейшем, взяв в руки деревянную доску, злоумышленник ударил женщину еще 9 раз по голове и лицу. После того как доска сломалась от ударов, он продолжил бить потерпевшую ногами по рукам, ногам и туловищу. От полученных тяжелых травм пострадавшая скончалась на месте», – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве проинформировали, что за умышленное убийство суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы.

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