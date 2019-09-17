Формула «всех на всех» не работает: Пристайко об обмене пленными

Формула обмена пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех» не работает. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
«Идеальная формула, которая прописана [в Минских соглашениях], "всех на всех", на самом деле не является жизнеспособной», – сказал он.
«Потому что, чтобы согласовать, кто это все на все, нужно очень четко утвердить. Когда в списках появляются криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, кто находится по "ту" сторону, и их пытаются запихнуть в список как материал для обмена, а на самом деле – это люди, которые не имеют никакого отношения к "Минску" и этому конфликту, тогда эти списки не утверждаются», – пояснил Пристайко.
Глава МИД Украины также заявлял, что работа по подготовке к обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Российской Федерацией и Украиной идет круглосуточно.
Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину, из них – 24 военнопленных моряка. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Сегодня стало известно, что Украина передала РФ новый список украинцев для очередного этапа взаимного освобождения.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»
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