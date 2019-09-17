По итогам ВНО-2019 Луганщина заняла 8 место

По итогам Внешнего независимого оценивания (ВНО) 2019 года Луганская область заняла 8 место против 12 по результатам ВНО-2018. Таковы данные рейтинга, составленного информационным порталом «Освіта.ua». Об этом сегодня, 17 сентября, на брифинге для СМИ сообщил директор департамента образования и науки облгосадминистрации Юрий Стецюк, передает пресс-служба ЛугОГА.

По его словам, важно, что замечаний к проведению ВНО, жалоб и апелляций в этом году не было.

Так, в 2019 году ВНО сдали 85% учащихся учреждений общего среднего образования против 83% по результатам ВНО 2018 года. Стецюк отметил, что в этом году по всем предметам, кроме украинского языка и литературы, вырос процент выпускников, получивших достаточный и высокий уровень.

Для выпускников, которые по результатам ВНО не преодолели порог «сдал / не сдал», поступление в текущем году в вузы стало невозможным.

Также Стецюк рассказал, что на результаты ВНО имело влияние неравенство качества образования в городской и сельской местности из-за недостаточного уровня обеспеченности школ педагогическими кадрами высокой квалификации. Сейчас в области проводится работа по созданию опорных школ и повышения квалификации учителей.

Во всеукраинский топ-200 по украинскому языку и литературе в этом году вошли Лисичанская ООШ № 7 и Лисичанская многопрофильная гимназия. По математике – Северодонецкий многопрофильный лицей и Литвиновское заведение общего среднего образования (Беловодский р-н). По истории Украины – Лисичанская многопрофильная гимназия. По географии – Кременская ООШ № 4, опорное заведение Марковская гимназия и Северодонецкий многопрофильный лицей. По биологии – Старобельский медицинский колледж. По физике – Северодонецкий многопрофильный лицей.

Среди территорий лучшие результаты имеют Северодонецк, Старобельский район, Рубежное, Беловодский и Марковский районы.

Напомним, в 2020 году ВНО состоится с 21 мая по 15 июня. Обязательными предметами государственной итоговой аттестации будут украинский язык и математика. Третий предмет – история Украины или иностранный язык. Четвертый – по выбору. Во время ВНО по математике и украинскому языку будут использоваться разноуровневые задания.

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