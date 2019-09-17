Спасатель из Донецкой области стал героем года (Фото)

Сегодня, 17 сентября, в День спасателя Украины, сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) из Донецкой области Вячеслав Пащенко стал лауреатом акции «Герой-спасатель года» и был награжден президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

«Во время торжественных мероприятий по случаю Дня спасателя с участием президента Украины Владимира Зеленского и главы ГСЧС Николая Чечеткина состоялось награждение лауреатов акции "Герой-спасатель года". Среди них – спасатель из Донетчины, Вячеслав Пащенко», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, мужчина спас двух девочек, провалившихся под лед. Они чуть не погибли в ледяной воде.

По информации пресс-службы главы государства, эта акция проводится уже 16 лет подряд. В этом году лауреатами стали 11 человек. Президент вручил им награды, дипломы и ценные подарки.

Напомним, 18 ноября 2018 года в Краматорске (Донецкая обл.) сотрудник ГСЧС в свой выходной спас двух девочек, провалившихся под лед.

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