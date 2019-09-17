В вопросе организации местных выборов на оккупированной территории Донбасса, которые предлагается провести по так называемой "формуле Штайнмайера", международные партнеры Киева способны слышать сильные и здоровые аргументы украинской стороны. Об этом первый замдиректора Центра « Новая Европа » Сергей Солодкий заявил в комментарии сайту « Сегодня.ua ».

« Сейчас, к сожалению, мы только можем догадываться о сути самой "формулы Штайнмайера". Но, очевидно, что в Украине она вызывает жесткое неприятие. Возможно, дело и в недоверии к самому Штайнмайеру, которого воспринимали как пророссийского политика. Несомненно, в Украине – против односторонних уступок, которые могут быть предусмотрены этой формулой. К этому моменту Украина сделала уже немало шагов, которые показывают настроенность на мирное урегулирование. При этом Россия продолжает говорить только языком ультиматумов и оружия » , – говорит политический эксперт.

По его мнению, об этом нужно постоянно напоминать партнерам на Западе. « После того, как на Донбассе мы увидим стабильное перемирие, можно начинать говорить о формулах. Лучше, чтобы это был новый документ – без негативного шлейфа прошлого. Сколько должно пройти времени до проведения местных выборов? От участников переговоров можно услышать о двух месяцах от установленного перемирия. Наше исследование показывает, что нужно хотя бы два года, иначе остается высокой угроза возобновления вооруженного конфликта. Поэтому здесь лучше отталкиваться в первую очередь не от сроков, а от конкретных индикаторов подготовки выборов » , – подчеркнул политолог.

Если украинская власть подчеркивает, что она выполняет решения, которые были достигнуты их предшественниками, здесь эксперт не усматривает какие-то риски. « Позиция предыдущей власти как раз и предусматривала, что нужно сначала добиться режима тишины на линии фронта, а только потом можем говорить о политической части » , – говорит Сергей Солодкий.

« Если Россия настаивает на том, что нужно перевернуть процесс урегулирования, тут, конечно, возникает много вопросов » , – подытожил первый замдиректора центра « Новая Европа » .

Ранее сообщалось, что в Минске завтра, 18 сентября, соберется Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины. На заседании будут согласованы сроки разведения сил конфликтующих сторон, а также утверждена и подписана единая редакция «формулы Штайнмайера»