Электромобиль на КПВВ «Станица Луганская» будет работать по новому графику

Электромобиль, который запустили от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) до разрушенного моста через реку Северский Донец, будет работать по новому графику. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщается на странице в Facebook гуманитарной миссии «Пролиска».

Так, в связи с переходом КПВВ «Станица Луганская» на осенний период работы, электромобиль, осуществляющий перевозки льготных категорий населения, c 18 сентября будет работать каждый день с 8:00 до 16:00.

В организации напоминают, что воспользоваться услугой перевозки на электромобиле могут следующие категории лиц:

лица с инвалидностью I группы (при наличии документов подтверждающих инвалидность или при явных признаках инвалидности);

немобильные (с одним сопровождающим лицом), маломобильные лица и лица старше 75-ти лет;

женщины с явными признаками беременности;

малолетние дети до 3-х лет в сопровождении одного взрослого лица (родственника или опекуна).

Важно: социальное сопровождение осуществляется бесплатно.

Как сообщалось ранее, на участке между разрушенным мостом и КПВВ недавно заработали комфортабельный автобус и электромобиль. А 14 сентября на мосту в Станице Луганской начала работать группа социальной помощи – маломобильным людям будут бесплатно оказывать помощь при перемещении по деревянной лестнице на так называемом «провале» моста вблизи КПВВ.

Напомним, с 1 сентября КПВВ в Донецкой и Луганской областях, расположенные на линии разграничения, перешли на осенний режим работы.

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