На Луганщине построят областную больницу в Рубежном. Об этом рассказал председатель Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.

По его словам, в городе есть недостроенное 7-этажное здание и на его базе создадут медицинское учреждение. «Есть такая идея – уже использовать это строительство и рядом здесь есть и территория, и сети [коммуникаций], чтобы сделать областную больницу. Немного правее для областной администрации выделена земля для строительства областной онкологии», – прокомментировал он.

«Как мне кажется, получится замечательный медицинский городок – областная онкология, областная больница и рядом медицинский университет», – заявил Комарницкий.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке военный госпиталь уведомили, что им прекращают аренду помещения, поскольку в это здание планирует переехать Луганская областная клиническая больница-переселенец. Был также вариант, что помещения больница и госпиталь в Северодонецке будут использовать совместно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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