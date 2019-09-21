Украина не будет направлять свою делегацию в ПАСЕ

Украина не будет направлять свою делегацию на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сегодня, 21 сентября, сообщил на своей странице в Facebook сообщил руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

«Самым сложным сегодня является вопрос ПАСЕ. Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ – написал он.

«Вместо этого сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами Совета Европы с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента», – заявил Яременко.

Он также проинформировал, что главой украинской делегации в ПАСЕ избран народный депутат Украины Никита Потураев.

Напомним, в конце июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы. После решения отменить механизм санкций и вернуть Россию в организацию, украинская делегация приняла решение прекратить свое участие в ПАСЕ.

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