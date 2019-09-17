В «ДНР»: Без холодной воды будут два города и часть Донецка

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области с 18 по 19 сентября не будет холодной воды в нескольких городах. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Так, без холодного водоснабжения останутся потребители Макеевки, Харцызска и пос. Горное.

«В связи с подготовительными работами Макеевской фильтровальной станции к работе в зимний период, будет прекращена подача воды на города Макеевка, Харцызск и поселок Горное, ориентировочно с 00:00 18 сентября до 19:00 19 сентября», – сообщил директор «департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и ЖКХ» Денис Чуприна.

Также с 18 по 19 сентября без холодного водоснабжения останутся потребители Пролетарского и Буденновского районов Донецка и Моспино.