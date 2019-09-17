Кравчук: Украина сама должна решать, подходит ли ей «формула Штайнмайера»

«Формула Штайнмайера» является одной из рекомендаций Украине по урегулированию конфликта на Донбассе, и решение о ее приемлемости украинская власть должна принимать, учитывая нынешнюю внутреннюю и международную ситуацию.Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук на презентации своей новой книги, сообщает «Укринформ».

«Я знаю об этой "формуле" (Штайнмайера, – ред.), и могу вам сказать, что Украина не давала согласия на ее реализацию. Это предложение, которое рекомендуется Украине, а мы должны его приложить к Украине, к Донбассу, к Крыму, к той ситуации, которая складывается для Украины, и сказать, подходит она или нет», – отметил Кравчук.

В то же время, по его мнению, Украине нужно разрабатывать собственную концепцию урегулирования конфликта на Донбассе и «не ходить за концепциями то в Брюссель, то в Вашингтон, то в Берлин, то, как ранее, в Кремль».

«Нужно ходить за концепциями на киевскую Владимирскую горку – там все можно найти. Там состоялось крещение, там состоялся цивилизационный прорыв ... Поэтому я убежден, что мы такую концепцию можем разработать, только этого нужно очень захотеть», – резюмировал первый президент.

Ранее сообщалось, что в Минске завтра, 18 сентября, соберется Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины. На заседании будут согласованы сроки разведения сил конфликтующих сторон, а также утверждена и подписана единая редакция «формулы Штайнмайера».