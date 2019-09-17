Зеленский рассчитывает, что ЕБРР нарастит инвестиции в Украину в более чем 1 млрд евро в год

Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР в привлечении стратегических иностранных инвесторов. Об этом шла речь во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию, сообщает сегодня, 17 сентября, пресс-служба Офиса президента.

Глава государства ожидает, что в следующие 2-3 года ЕБРР нарастит инвестиции в более чем 1 млрд евро в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора в Украине, прежде всего в вопросе стоимости капитала.

Зеленский подчеркнул, что эта встреча важна для экономики и инвестиционного климата в Украине. Он отметил, что наша страна ценит сотрудничество с международными партнерами, такими как МВФ, ЕБРР и Всемирный банк, и заверил в готовности ее развивать.

Во время встречи Владимир Зеленский показал, что украинская власть не только настроена на проведение рыночных реформ и борьбу с коррупцией, но и осуществляет конкретные шаги в этом направлении.

Президент отметил, что Верховная Рада уже рассматривает пакет реформаторских законопроектов. В частности разработан при поддержке ЕБРР законопроект о концессии, проект закона об отмене списка объектов, не подлежащих приватизации, пакет дерегуляционные законов, которые позволят Украине улучшить позиции в рейтинге Doing Business. Кроме того, принят закон о сплит, который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе.

Также украинское правительство работает над моделью земельной реформы, сообщил Владимир Зеленский и выразил надежду, что она будет принята до конца года.

Президент подчеркнул, что эти инициативы ускорят экономический рост, либерализацию экономики, создадут возможности для системных инвестиций. И Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР в привлечении стратегических иностранных инвесторов.

Владимир Зеленский заверил, что иностранные инвесторы и партнеры всегда могут рассчитывать на откровенный и честный диалог в рамках Национального инвестиционного совета, работу которой планируется продолжать.

«Еще раз спасибо, что инвестируете в Украине. Мы это очень ценим», – сказал Глава государства.

Также президент Украины пригласил представителей ЕБРР принять участие в инвестиционном форуме, который состоится в Мариуполе в конце октября.