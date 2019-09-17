Понадобилось 85 часов: В Мариуполе создали огромный коллаж Украины (Фото)

Жители Мариуполя (Донецкая обл.) завершили создание огромного коллажа «По карті з краю в край "заколажуємо" Країну Нашу» («По карте от края до края "заколлажируем" страну нашу»). Мастера Сергей и Евгения Смола, начиная со Дня независимости Украины, предлагали горожанам и гостям города вместе создавать коллаж из различных материалов. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, на создание картины размером 2,5 на 1,5 м понадобилось 85 часов. Под открытым небом несколько дней у культурно-туристического центра «Вежа» и в Театральном сквере более 500 желающих клеили, лепили, резали материалы, которые затем превращались в птиц, арбузы, пчелок, цветочки.

По информации пресс-службы, на произведение искусства использовали 3,75 м кв. коврового покрытия, 18 м электрического провода, 22 м цветных шнурков. А также много камней и стекла, линолеум, алюминий, кусочки керамики.

Сейчас коллаж находится в культурно-туристическом центре «Вежа», где его каждый может увидеть.

Напомним, мастерицы Краматорска ко Дню независимости Украины подготовили вышитую карту нашей страны. Пазл размером 60 х 90 см, состоящий из 24 областей и Автономной Республики Крым, выполнен из дерева. В Краматорск неординарная карта прибыла из Константиновки: это подарок украинскому разговорному клубу «Файно» от семьи Поколенко, которая занимается изготовлением деревянных сувениров.

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