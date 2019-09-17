На дорогах Донбасса станет больше радаров TruCAM (Карта)

В Луганской и Донецкой областях увеличится количество участков автодорог, где патрульные полицейские будут применять приборы для измерения скорости TruCAM. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будет расширено 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM. Новые участки, где отныне будут использовать TruCAM, обозначены красным на карте», – говорится в сообщении.

Всего для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов. «И мы делаем это не для того, чтобы привлечь побольше к ответственности или собрать как можно больше штрафов. Наша цель в другом – предупредить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге», – отмечается в сообщении.

Так, участки на Луганщине указаны следующие:

Северодонецк, проспект Химиков, ул. Гагарина;

Лисичанск, ул. Карла Маркса.

На Донетчине:

Мариуполь, проспект Мира, ул. Макара Мазая.

Как отмечается, патрульные используют TruCAM только с размещением дорожных знаков, предупреждающих о фото- и видеофиксации нарушений, в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

По данным МВД, с начала использования приборов (октябрь 2018 года) патрульные составили более 302 тыс. административных постановлений на водителей за превышение скорости.

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