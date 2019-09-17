Главой Конституционного суда стал судья из Донецка

Новым председателем Конституционного суда сегодня, 17 сентября, стал заместитель Александр Тупицкий. Об этом со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда сообщает « Украинская правда ».

По информации из открытых источников, Александр Тупицкий родился 28 января 1963 года в селе Белозерье Черкасского района Черкасской области. С 15 мая 2013 года занимает должность судьи Конституционного Суда Украины (по квоте президента Украины). В 1988-1993 годах – стажер прокуратуры Донецка, следователь, старший следователь прокуратуры Куйбышевского района Донецка.В течение 1993-2010 годов – судья Куйбышевского районного суда Донецка, в 2002-2009 годах – председатель этого суда. В этот период был членом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области и членом Совета судей Донецкой области. В 2006 году проходил обучение в США по программе «Открытый мир». В период 2010-2013 годов был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах. Занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных судов.

В мае 2013 года Указом Президента Украины от 14.05.2013 № 256/2013 предназначен Судьей Конституционного Суда Украины.