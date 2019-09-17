Как изменился размер средней зарплаты в регионах Украины за год (Инфографика)

В течение года средняя зарплата по Украине выросла на 19,6%. В июле прошлого года она составляла 9 тыс. 170 грн, а в июле 2019 года была зафиксирована на уровне 10 тыс. 971 грн. Таковы данные Госстата, сегодня, 17 сентября, передает «Слово і Діло».

Так, эксперты проанализировали, насколько изменилась средняя зарплата по Украине и в каждой области в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года. «Средняя зарплата украинцев чем-то похожа на среднюю температуру по больнице, но от этого показателя зависят многие выплаты. К тому же в разных регионах этот показатель будет отличаться», – говорится в сообщении.

Так, самая высокая средняя зарплата была и остается в Киеве. В июле прошлого года она составляла 13 тыс. 836 грн, а этого года – уже 16 тыс. 294 грн. В процентном выражении рост составил 17,4% и это один из самых низких показателей по стране.

Наибольший рост зафиксирован в Винницкой области, где в июле 2018 года средняя зарплата составляла 8 тыс. 235 грн, а в 2019 году – 10 тыс. 278 грн (+ 24,8%).

Далее по темпам роста средней зарплаты идут Николаевская (+ 23,7%), Донецкая (+ 23%) – с 9 764 грн до 12 010 грн, Киевская (+ 22,9%), Черкасская (+ 22,3%) области.

Медленнее всего росла средняя зарплата в Одесской (+13, %%), Львовской (+ 13,7%), Житомирской (+ 17,1%), Полтавской (+ 17,3%) областях.

В Луганской области рост составил 20,2% – с 7 730 грн до 9 291 грн.

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Как сообщалось ранее, среднемесячная зарплата украинцев перевалила за 10 тыс. грн, достигнув по итогам II квартала 10 430 грн, подсчитала Госслужба статистики. Это значит, что средний заработок в долларах превысил уровень 2013 года. Речь идет о поквартальных заработках, которые точнее, чем помесячные, отражают рост доходов работающих по найму. За год зарплаты выросли у всех, кроме авиаторов, у которых они, наоборот, упали. Эксперты рынка труда говорят, что тенденция повышения средней зарплаты в этом году сохранится.

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