НВФ не спешат отводить свои силы и средства у Станицы Луганской, – волонтеры (Фото)

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ЛНР» не спешат отводить свои силы и средства вблизи Станицы Луганской (Луганская обл.). Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба фонда «Повернись живим» («Вернись живым»).

«По данным украинских разведчиков, оккупанты не просто не убрали свои наблюдательные пункты (НП), они строят новые в лесопосадке вблизи разрушенного моста», – говорится в сообщении.

Так, на правах анонимности представителям фонда один из военнослужащих 46-й бригады, которая держит оборону на Луганщине, рассказал следующее: «НПшки свои боевики так и не свернули. Ежедневно в бинокль видим, как они передвигаются тропами в посадке. Вместе с тем, видим также активное восстановление моста с их стороны – шутим между собой, что "это же надо было – ехать в Украину из Ростова, чтобы разбирать разрушенный мост у Станицы"».

«Отведут ли оккупанты свои силы в соответствии с так называемыми Минскими соглашениями, покажет время», – резюмировали в фонде.

Как сообщалось ранее, представители «ЛНР» на контролируемой ими части моста через реку Северский Донец установили будку типа «кунг» с надписью «СЦКК». По информации украинской стороны СЦКК, НВФ «ЛНР» не демонтировали фортификационные сооружения в районе разведения сил и средств у прифронтовой Станицы Луганской.

Напомним, 3 сентября украинская сторона закончила работы по полному демонтажу фортификационных сооружений у разрушенной части моста у Станицы Луганской.

Ранее пресс-служба ЛугОВГА сообщала, что представители «ЛНР» демонтировали первую очередь фортификационных сооружений с контролируемой ими части моста через реку Северский Донец.

Читайте также: