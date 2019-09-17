Решения приняты: Луиш Каштру рассказал о готовности Тайсона, Гвардиоле и составах

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о матче с «Манчестер Сити», готовности Тайсона, Гвардиоле и составах. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба клуба.

«Говоря о встрече с "Манчестер Сити", мы не станем анализировать пройденный путь в чемпионате. Предстоящий матч будет более сложным, и мы должны настроиться на него наилучшим образом», – сказал главный тренер.

Он также рассказал о своем самочувствие. «К сожалению, я пропустил неделю тренировок и предыдущий поединок из-за небольших проблем со здоровьем. Слава Богу, сейчас со мной все хорошо. Огромная благодарность медикам: доктора постарались сделать буквально все, чтобы я как можно быстрее чувствовал себя лучше», – рассказал Луиш Каштру.

По его словам, уже принято решение по поводу участия в матче Тайсона, который был травмирован во время матча с «Зарей». «Проблема полностью разрешена. Он готов. Завтра вы увидите его на поле. Мы рассчитываем на Тайсона так же, как и на всех остальных футболистов», – отметил главный тренер.

Ему также задали вопрос, как вы относитесь к тому, что в очередной раз команда играет не в Донецке. «Есть некоторые факторы, которые просто невозможно поменять. Конечно, если посмотреть в прошлое, то каждый матч "Шахтера" в среднем на "Донбасс Арене" посещало около 35 тысяч болельщиков. У нас великолепный стадион! Там царила отличная атмосфера и было много наших болельщиков. Здесь, конечно, стадион так не заполняется. Тем не менее мы знаем, что люди продолжают поддерживать нас и на расстоянии. Безусловно, мы бы хотели играть у себя на родине, в Донецке, на своем стадионе, но есть вещи, которых нельзя изменить. Сейчас у нас тренировочная база в Киеве, а домашние поединки проводим в Харькове. Такова жизнь – нужно стараться с этим справляться», – пояснил наставник «горняков».

Луиш Каштру также дал оценку своему визави. «Я знаю то, что знает абсолютно весь мир: это один из лучших тренеров мира, работающий в одном из лучших клубов мира. В лучшем чемпионате планеты. На каком уровне он находится? Ни для кого не секрет: на самом топовом, какой только может быть у тренера», – отметил главный тренер «Шахтера».

Он также дал ответ на вопрос по поводу составов команд. «Я восемь дней болел, так что у меня было время подумать обо всем! Если серьезно, то состав не рождается со дня на день – команда строится довольно долго. Думаю, любой тренер, даже начинающий, в начале своей работы хотя бы примерно представляет, каким будет его базовая, идеальная команда. Именно такую хотим видеть и мы. В течение сезона кто-то может получить повреждение, что повлечет небольшие изменения, но в 80% случаев мы ведь все равно будем возвращаться к изначальному. Если не станем ничего планировать, это плохо – многие в жизни от этого страдают. Допустим, в начале сезона Гвардиола запланировал играть таким составом: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Родри, Давид Сильва, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро, Бернарду Силва. Изменится ли что-то глобально в течение сезона? Да в общем-то нет, примерно на 80% состав будет таким. Разве не так?», – риторически уточнил Луиш Каштру.