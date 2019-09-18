«Временный парламент»: Эксперты оценили досрочный роспуск новой Верховной Рады

Нынешний 9-й созыв Верховной Рады может оказаться недолговечным. И накануне досрочных парламентских выборов, и после высказывались предположения о роспуске ВР и перевыборах примерно через год.

Подобными заявлениями отметились президент Владимир Зеленский (заявил с парламентской трибуны во время первого заседания Рады нового созыва, что если новоизбранные депутаты в течение года не продемонстрируют плодотворной работы, то он может распустить и эту ВР, как сделал с предыдущей), олигарх Игорь Коломойский (мол, если парламент будет «плохо себя вести», то через год его можно будет распустить). Украинцы ждут урегулирования конфликта на Донбассе (где любое решение будет все равно воспринято в штыки частью общества), да и роста благосостояния, посадок коррупционеров, снижения тарифов… И «ответственной» за то, что ожидания могут не оправдаться, вполне способны сделать ВР. Так что предположения о досрочном роспуске и этой Рады небезосновательны, уверены.

Эксперты, опрошенные «Донецкими новостями», подтвердили вероятность того, что в данный момент у нас – «временный парламент».

Игорь Тышкевич, аналитик, эксперт Украинского института будущего:

– Еще в январе 2019 года я предупреждал, что новая Верховная Рада рискует проработать недолго.

Первый вариант для роспуска – если парламент будет успешен в рамках тех задач, которые перед ним стоят. А именно – трансформация государственных институций. В том числе изменение численности Рады в сторону уменьшения (соответствующие шаги мы уже видим). То есть, в своей теперешней структуре парламент перестанет отвечать вызовам времени. И его придется перезагрузить.

Второй вариант – ВР по ряду причин окажется неуспешна. И тогда Зеленский, как и обещал, отправить ее в отставку.

Татьяна Лупова, конфликтолог, политический эксперт:

– Я не верю в полную каденцию этого созыва. И действия правящей партии во многом подтверждают это предположение. Идеи сократить количество нардепов, заявления о том, что в партии слишком жесткая дисциплина и многие воспринимают ее как оскорбительную, интервью главы президентского Офиса, с рассказом о том как в депутаты собирали случайных людей и о проблемах их психики. Вот это все говорит о том, что этими людьми никто не дорожит и надолго сохранять эту Раду не собирается.

Вполне возможно, что их главная задача – не раздумывая, проголосовать все, что им дают, включая особый статус неподконтрольного Донбасса и некий вариант соглашения по Крыму. Есть большие опасения, что эти решения будут, мягко говоря, непопулярными. И сразу после этого, их распустит сам президент, чтобы снять напряжение в обществе.

Кирилл Молчанов, политолог:

– «Слуга народа», в принципе, не является монолитной силой. Это разношерстная публика, связанная с разными группами влияния в окружении Зеленского. Так что политический кризис в монобольшинстве рано или поздно неизбежен. Уже начали всплывать внутренние противоречия во время голосования в зале заседаний ВР. А чем сложнее и острее будут вноситься законопроекты (например, рынок земли, тарифы, налоги и т.д.), тем противоречий будет больше.

Так что, вполне вероятно, проделав основную черновую работу по непопулярным реформам, по законопроектам по Донбассу и изменениям в Конституцию, парламент может быть распущен для «выхода пара» в обществе. А также под предлогом того, чтобы следующий созыв уже избирался под новую Конституцию, включая сокращение депкорпуса до 300 человек.

Игорь Попов, президент аналитического центра «Политика»:

– Политические причины для досрочного прекращения полномочий парламента 9-го созыва навряд ли возникнут в обозримом будущем. Конечно, президент должен периодически пугать депутатов угрозой роспуска. Но в то же время вряд ли он может рассчитывать получить более лояльный парламент на внеочередных выборах.

Отмена депутатской неприкосновенности и введение права фракции лишать депутата мандата по своему усмотрению – сцементирует фракционную дисциплину в «Слуге народа» и понизит уровень критики со стороны оппозиции.

Также маловероятны юридические технологии досрочных выборов. К примеру, кардинальное изменение полномочий парламента должно стать основанием для проведения новых выборов. Но навряд ли президент пойдет на риск замены своего лояльного парламента на непонятный новый.

Единственная вероятность досрочных выборов парламента – наложение нескольких провалов политики власти. К примеру, неумелая земельная реформа, плюс протесты против особого статуса Донбасса, с участием обиженных реформой социальных групп типа ФОПов (ФЛП) или получателей субсидий. При угрозе дестабилизации обстановки решение о досрочных выборах может помочь «выпустить пар» и как бы политически покарать депутатов парламента за свои ошибки.

Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий:

– Я склоняюсь к позиции, что данный созыв Верховной Рады не проработает положенные 5 лет каденции. Исходя из сегодняшних тенденций, я бы рискнул отмерять срок в 2 года, а возможно и меньше.

Несмотря на наличие партии с правами коалиции, внутри «Слуги народа» так называемых «людей Зеленского» не больше трети. Остальные – либо представители олигархических акционеров проекта «СН», заведенных в парламент для отстаивания своих интересов, либо просто случайные люди.

Очевидно, руководство страны сделает все возможное, чтобы не допустить момента неконтролируемого напряжения внутри партии власти. Вопрос введения императивного мандата сыграет лишь тактическую роль. В следующий созыв нужно будет завести более внятный и покладистый список народных депутатов, а не так, как сейчас, где мажоритарщики уже начинают демонстрировать некую независимость.

Запущен процесс уменьшения количества нардепов до 300 и внесение в Конституцию проведения парламентских выборов по пропорциональной основе. Ветирование президентом Избирательного кодекса показывает приверженность классической пропорциональной системе с закрытыми списками.

Самое главное – на досрочные выборы нужно идти с историей успеха, а не букетом коррупционных скандалов, которые сопровождают любую власть. В этом русле нельзя исключать, что тема Донбасса будет одной из основополагающих для объяснения необходимости перевыборов в Верховную Раду. Сегодня слишком рано что-то утверждать, поскольку переговорный процесс по данному вопросу находится в режиме размораживания. Но нельзя забывать, что уже два созыва Верховной Рады избиратели на неподконтрольной части Донбасса не имели возможности реализовать свое избирательное право и получить представителей в главном законодательном органе страны. Потому тема реинтеграции Донбасса будет напрямую связана с вопросом перевыборов.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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