Лукашенко: Без США урегулировать конфликт на Донбассе не получится

Соединенные Штаты Америки могли бы способствовать урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил сегодня, 17 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, который посещает Беларусь 17–18 сентября, пишет «Сегодня.ua» .

« Я абсолютно убежден, что без США урегулировать этот конфликт не получится » , – сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что с задачей прекратить войну Украины и России на Донбассе не справляется ни один формат по урегулированию кризиса. « На данный момент мы вынуждены констатировать, что с задачей прекратить противоборство на юго-востоке Украины никто не справляется. Ни "Нормандская четверка", ни Контактная группа, ни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, ни формат Волкер – Сурков » , – сказал он.