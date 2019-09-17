Стало известно, когда Североатлантический совет НАТО прибудет в Киев

Североатлантический совет НАТО посетит Киев в период с 30 по 31 октября. Такую информацию подтвердили в Миссии Украины при НАТО «УНН».

«Мы можем подтвердить, с 30 по 31 октября будет визит (Североатлантического совета, – ред.)», – сообщила собеседница.

В миссии одновременно пообещали уточнить информацию о том, посетит ли Украину в эти дни генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Обычно он приезжает с делегацией Североатлантического совета», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что украинская военная часть сертифицирована, как подразделение сил быстрого реагирования НАТО.